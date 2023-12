Znane vse skupine drugega dela ženskega rokometnega SP

Herning, 5. decembra - Z današnjimi zadnjimi tekmami skupin A in E se je zaključil prvi del tekmovanja na ženskem rokometnem svetovnem prvenstvu na Danskem, Norveškem in Švedskem. Znane so tudi vse skupine drugega dela tekmovanja, kamor so se uvrstile najboljše tri reprezentance iz vsake skupine, medtem ko bodo četrtouvrščene igrale za razvrstitev od 25. do 32. mesta.