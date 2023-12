Real spet zmagal v evroligi, Partizan uspešen šele po podaljšku

Ljubljana, 5. decembra - Košarkarji Reala, ki so v prejšnjem krogu prvič v tej sezoni izgubili v evroligi, so v 12. krogu najmočnejšega evropskega klubskega tekmovanja spet zmagali. S 77:71 so v gosteh premagali Olympiacos in se utrdili na vrhu lestvice. Partizan pa je po podaljšku premagal Monaco z 89:85.