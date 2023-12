Izidi ženskega rokometnega SP (2)

Herning, 5. decembra - Izidi današnjih tekem 3. kroga na ženskem rokometnem svetovnem prvenstvu na Danskem, Norveškem in Švedskem ter lestvice (2).

* Izidi, 3. krog: - torek, 5. december: - skupina A: Kitajska - Senegal 15:22 (9:9) Švedska - Hrvaška 22:17 (9:7) - lestvica: 1. Švedska 3 3 0 0 84:59 6 2. Hrvaška 3 1 1 1 78:57 3 3. Senegal 3 1 1 1 62:63 3 -------------------------------------------- 4. Kitajska 3 0 0 3 52:97 0 - skupina E: Srbija - Čile 30:16 (10:6) Danska - Romunija 39:23 (21:10) - lestvica: 1. Danska 3 3 0 0 110:55 6 2. Romunija 3 2 0 1 104:86 4 3. Srbija 3 1 0 2 79:78 2 -------------------------------------------- 4. Čile 3 0 0 3 46:120 0

* Opomba: reprezentance od prvega do tretjega mesta so se uvrstile v drugi del tekmovanja, četrtouvrščene pa bodo igrale za razvrstitev od 25. do 32. mesta.