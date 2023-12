Pregled - svet, 5. 12. (torek)

GAZA - Izraelska vojska je okrepila operacije na jugu Gaze, humanitarne organizacije pa opozarjajo, da se ljudje kljub pozivom in navodilom izraelskih sil, ki so po lastnih navedbah vzpostavile "varna območja", nimajo več kam umakniti. Število razseljenih v Gazi se je povečalo na 1,9 milijona. Poleg tega lokalne oblasti poročajo, da so na celotnem ozemlju palestinske enklave prekinjene vse povezave. Število ubitih v izraelskih napadih na Gazo je doseglo 16.248. Po navedbah Izraela pa je od začetka ofenzive umrlo 82 izraelskih vojakov. Katarski emir Tamim bin Hamad al Thani je Izrael obtožil genocida na območju Gaze.

BEJRUT - V izraelskem obstreljevanju na meji z Libanonom je bil ubit libanonski vojak, je sporočila libanonska vojska. To je prva smrtna žrtev med libanonskimi vojaki od izbruha sovražnosti na obmejnem območju, ki so se začele v začetku oktobra po napadu palestinskega gibanja Hamas na Izrael. Doslej je bilo v tamkajšnjem obstreljevanju na libanonski strani ubitih več kot 110 ljudi, večinoma borcev Hezbolaha, pa tudi več deset civilistov. Na izraelski strani je bilo po podatkih izraelskih oblasti ubitih šest vojakov in trije civilisti.

WASHINGTON/GAZA - Tiskovni predstavnik ameriškega State Departmenta Matthew Miller je v ponedeljek izjavil, da so pripadniki gibanja Hamas verjetno odlašali pri osvoboditvi žensk in s tem povzročili prekinitev začasnega premirja v spopadih z Izraelom, ker niso želeli, da bi talke javno spregovorile o spolnem nasilju nad njimi. Hamas je njegove trditve zanikal.

BRUSELJ - V Evropski uniji spričo konflikta v Gazi in prihajajočega prazničnega obdobja obstaja visoko tveganje za teroristične napade, je pred zasedanjem notranjih ministrov EU poudarila evropska komisarka za notranje zadeve Ylva Johansson. Na zasedanju bo napovedala dodatnih 30 milijonov evrov za zagotavljanje varnosti občutljivih krajev v EU, kot so verski objekti.

MOSKVA/KIJEV - Rusija je odbila val napadov z ukrajinskimi droni. Po podatkih ruskega obrambnega ministrstva so uničili 26 brezpilotnih letalnikov, nad Azovskim morjem in polotokom Krim pa so jih prestregli še 15. Nove ruske napade z droni je zabeležila tudi Ukrajina, ki obenem poroča o treh smrtnih žrtvah ruskega obstreljevanja v mestu Herson.

DOHA - Rusija bo šest ukrajinskih otrok, starih med osem in 15 let, ki so jih po začetku invazije na Ukrajino odpeljali v Rusijo, vrnila njihovim družinam, so sporočile katarske oblasti, ki so posredovale pri dogovoru. To bo druga vrnitev otrok ob posredovanju Katarja, potem ko je Rusija oktobra vrnila štiri ukrajinske otroke.

LUXEMBOURG - V času pandemije lahko država članica EU prepove nenujna potovanja v druge članice, ki veljajo za območja z visokim tveganjem, je razsodilo Sodišče EU. Dodalo je, da lahko država ljudem ob vstopu na njeno ozemlje odredi opravo presejalnih testov in karanteno, vendar morajo biti ta pravila jasna, natančna, nediskriminatorna in sorazmerna.

PADOVA - Več tisoč ljudi se je zbralo na pogrebu 22-letne študentke Giulie Cecchettine, ki jo je 11. novembra ubil njen bivši fant. Brutalen umor je šokiral Italijo in sprožil razpravo o femicidu in nasilju nad ženskami v državi. Potekali so tudi množični protesti. Po njeni smrti je italijanski parlament sprejel paket ukrepov, s katerimi so zaostrili zakone za zaščito žensk. Kritiki medtem izpostavljajo potrebo po kulturnih spremembah v odnosu do žensk, ki bi jih morali začeti uvajati z obveznim izobraževanjem o tej temi.

RIM - Zdravstveni delavci v Italiji so začeli 24-urno stavko, zaradi katere bodo po ocenah sindikatov v zdravstvu odpovedali 1,5 milijona pregledov. Med stavko bodo zagotovljene vse nujne zdravstvene storite, druge, vključno z laboratorijskimi preiskavami, operacijami in rentgenskimi pregledi, pa so pod vprašajem.

SKOPJE - Makedonska policija je zaradi suma umora ugrabljenega 14-letnega dekleta, ki je pretresel državo, v ponedeljek razpisala mednarodno tiralico za vodjo makedonske desničarske stranke Ljupčem Palevskim. Sumijo ga tudi umora 74-letnega moškega, ki je izginil nekaj dni pred njo. Očetu dekleta, ki ga sumijo vpletenosti v ugrabitev, so odredili pripor.

PARIZ - V članicah Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) je med letoma 2018 in 2022 prišlo do pomembnega padca uspešnosti učencev in dijakov, kaže mednarodna raziskava PISA 2022. Na področju matematične, naravoslovne in bralne pismenosti so azijske države na čelu s Singapurjem tudi lani ostale na vrhu. Kot enega glavnih razlogov za padec uspešnosti učencev so pri OECD izpostavili pandemijo covida-19, pa tudi krizo privlačnosti učiteljskega poklica, ki prizadeva vse več držav in vpliva na kakovost poučevanja.

NIAMEY - Niger je v ponedeljek prekinil sodelovanje z dvema misijama EU na področju varnosti in obrambe, ki delujeta v državi. Država, ki ji od julijskega državnega udara vlada vojaška hunta, istočasno krepi vezi z Moskvo, saj je Niamey obiskala ruska delegacija, ki naj bi z Nigrom podpisala dogovor o krepitvi vojaškega sodelovanja. Evropska unija obžaluje odločitev vladajoče hunte.

DUBAJ - Emisije ogljikovega dioksida iz fosilnih goriv bodo po projekcijah letos dosegle rekordne vrednosti. Glede na lani naj bi se povečale za 1,1 odstotka na 36,8 milijarde ton, ugotavlja letošnje poročilo mednarodnega konzorcija Global Carbon Project.