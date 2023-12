Mednarodne športne zveze zaprosile Mok, naj Rusom dovoli nevtralno udeležbo na OI

Lozana, 5. decembra - Predstavniki mednarodnih športnih zvez in nacionalnih olimpijskih komitejev so na olimpijskem zasedanju na sedežu Mednarodnega olimpijskega komiteja (Mok) v Lozani pozvali, naj se ruske in beloruske športnike na olimpijske igre prihodnje leto v Parizu čim prej uvrsti pod nevtralno zastavo, pišeta francoska tiskovna agencija AFP in nemška dpa.