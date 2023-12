Slovenska policija v mednarodni akciji odkrila več kot 250 denarnih mul

Ljubljana, 5. decembra - Slovenska policija je letos sodelovala v deveti operaciji evropskega programa odkrivanja denarnih mul. Identificirala je 254 mul, ki so delovale na območju Slovenije in v tujini in ki so na svoje račune neupravičeno prejeli okoli 13,6 milijona evrov. Kot je danes sporočila policija, je s tem preprečila nastanek škode v višini 1,3 milijona evrov.