Vreme: Oblačno

Ljubljana, 5. decembra - Zvečer in ponoči bo oblačno. V vzhodni in južni Sloveniji bo tudi po nižinah večinoma rahlo snežilo, a bodo padavine do jutra že večinoma ponehale. Oblačnost na Primorskem se bo trgala, tam bo pihala šibka burja, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.