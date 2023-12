Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (5. 12.)

Ljubljana, 5. decembra - Tuje tiskovne agencije so med drugim povzele poročanje STA o novoimenovani slovenski veleposlanici v Moskvi, ki jo je v ponedeljek sprejel ruski predsednik Vladimir Putin. Poročale so tudi o torkovem srečanju slovenske in nemške zunanje ministrice v Ljubljani ter o skupnem obisku slovenske in madžarske predsednice v Prekmurju.