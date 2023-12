Ljubljanska borza: SBI TOP končal v zelenem

Ljubljana, 5. decembra - Indeks najpomembnejših delnic na Ljubljanski borzi SBI TOP je danes pridobil 0,22 odstotka in se ustavil pri 1227,85 točke. Večjo rast indeksa je preprečila zlasti 0,92-odstotna pocenitev najbolj prometnih Krkinih delnic. Med blue chipi so se pocenile le še delnice Luke Koper. Borzni posredniki so opravili za skoraj 1,1 milijona evrov prometa.