Brazilija v tretjem četrtletju iztisnila 0,1-odstotno rast BDP

Brasilia, 5. decembra - Brazilija je v tretjem četrtletju zabeležila 0,1-odstotno gospodarsko rast, s čimer se je odrezala bolje, kot so napovedovali analitiki. Ti so pričakovali, da se bo gospodarstvo zaradi višjih obrestnih mer in upočasnitve kmetijskega sektorja skrčilo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.