Podjetja prijavila še za 3,6 milijona evrov škode po poplavah

Ljubljana, 5. decembra - Podjetja so v drugem pozivu za oddajo vlog za predplačila in oceno škode v gospodarstvu po avgustovskih poplavah prijavila še za 3,6 milijona evrov škode. Ocenjena škoda v gospodarstvu tako skupaj z oceno v prvem pozivu znaša 384,5 milijona evrov, so danes sporočili z ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport.