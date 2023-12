V Teheranu zaradi onesnaženosti zraka ljudi pozvali, naj ostanejo doma

Teheran, 5. decembra - Iranske oblasti so ta teden šolarjem in nekaterim vladnim uslužbencem v prestolnici Teheran ukazale, naj zaradi velike onesnaženosti zraka ostanejo doma. Opozorilo zaradi onesnaženosti zraka, ki velja predvsem za ranljivejše skupine ljudi, so izdali tudi za druga večja mesta v državi.