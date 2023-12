Lovci opozarjajo na hitro širjenje afriške prašičje kuge, ribiči na ustrezno popoplavno obnovo

Ljubljana, 5. decembra - Lovci si želijo, da bi se po več letih razrešilo vprašanje odvzema zemljišč lovskim organizacijam, med izzivi, ki so zaznamovali leto, pa so na skupni novinarski konferenci z ribiči izpostavili hitro širjenje afriške prašičje kuge. Ribiči so medtem opozorili na katastrofalne posledice avgustovskih poplav in izzive popoplavne obnove.