Več tisoč ljudi se je na pogrebu v Italiji poklonilo žrtvi femicida

Padova, 5. decembra - Več tisoč ljudi se je danes zbralo v Padovi na pogrebu 22-letne študentke Giulie Cecchettine, ki jo je 11. novembra ubil njen bivši fant. Brutalen umor je šokiral Italijo in sprožil razpravo o femicidu in nasilju nad ženskami v državi. Potekali so tudi množični protesti.