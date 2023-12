Gledališča in kina tudi letos vabijo na silvestrske predstave

pripravila Jasmina Vodeb Baša

Ljubljana, 6. decembra - Večje gledališke hiše in kinodvorane po Sloveniji bodo tudi letos ponudile silvestrske predstave. Bogat silvestrski program se obeta v Cankarjevem domu, kjer so vstopnice za vse prireditve še na voljo. Ljubljanska in mariborska Opera na zadnji dan v letu ponujata balet Hrestač na glasbo Čajkovskega, vstopnic je nekaj le še za mariborsko predstavo.