Greenpeace Ino poziva k odstranitvi potopljene ploščadi z dna Jadranskega morja

Zagreb, 5. decembra - Aktivisti okoljevarstvene organizacije Greenpeace iz Hrvaške, Slovenije in Madžarske so davi protestirali pred sedežem naftne družbe Ina v Zagrebu zaradi zavlačevanja z odstranitvijo potopljene plinske ploščadi Ivana D z dna Jadranskega morja. V ta namen so pred Ino razstavili šestmetrsko skulpturo Umetniški greben.