Novak pred odborom DZ za učinkovito upravljanje voda

Ljubljana, 5. decembra - Kandidat za ministra za naravne vire in prostor Jože Novak je na zaslišanju pred matičnim odborom DZ med ključnimi nalogami izpostavil obnovo po poplavah ter povečanje protipoplavne varnosti in odpornosti na podnebne spremembe. Zavzel se je tudi za zmanjšanje administrativnih obremenitev in večjo vlogo stroke pri odločanju.