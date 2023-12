Poškodbe zaradi uporabe pirotehnike vedno pogostejše

Maribor, 5. decembra - Poškodbe zaradi uporabe pirotehnike so vedno pogostejše, so na skupni novinarski konferenci opozorili predstavniki Policijske uprave (PU) Maribor in Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Maribor. Polovica kršiteljev, ki jih je lani obravnavala policija, je bilo mladoletnih, zato otroke in starše pozivajo, naj se uporabi pirotehnike izognejo.