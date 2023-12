Odgovorni napovedujejo pospešitev popoplavnih postopkov

Ljubljana, 5. decembra - Ministrstvo za naravne vire in prostor je v ponedeljek organiziralo srečanje s predstavniki 22 občin, ki bodo morale zaradi avgustovske ujme izvajati nadomestno in nadomestitveno gradnjo s selitvijo prebivalcev. Odgovorni so napovedali pospešitev postopkov, na direktoratu za prostor pa so imenovali kontaktno osebo za sodelovanje z občinami.