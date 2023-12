Pogodbenice Barcelonske konvencije v Portorožu o skupnih okoljskih ukrepih

Portorož, 5. decembra - Za varovanje Sredozemskega morja lahko poskrbijo le vse obalne države skupaj, so poudarile govornice na uvodu v 23. zasedanje držav pogodbenic Konvencije o varovanju morja in obal Sredozemlja, bolj znane pod imenom Barcelonska konvencija, ki od danes do petka poteka v Portorožu pod geslom Zeleni prehod v Sredozemlju - od odločitev k dejanjem.