Na okrogli mizi o pomenu prijaviteljev pri odkrivanju kršitev integritete

Ljubljana, 5. decembra - Na osrednjem dogodku Komisije za preprečevanje korupcije (KPK) ob tednu preprečevanja korupcije so izpostavili vlogo prijaviteljev kot ključnih akterjev integritetne družbe in njihov pomen pri odkrivanju kršitev integritete. Med drugim so izpostavili tudi pomen in rešitve zakona o zaščiti prijaviteljev ter njegovo uveljavljanje v praksi.