Odpoklic suhih fig blagovne znamke Bimed

Serijska oznaka izdelka kilogramskega pakiranja je 3830022221674, lot številka 230824 in 220924, rok uporabe pa najmanj do 23. 8. 2024 in 22. 9. 2024. Serijska oznaka izdelka v 200 gramskem pakiranju je 3830022221926, lot številka 130924 in 200924, rok uporabe pa najmanj do 13. 9. 2024 in 20. 9. 2024.

Omenjene izdelke so prodajali v trgovinah Spar, Jager in Fama.

Družba Bimed kupce prosi, da izdelek vrnejo na mesto nakupa, kjer jim bodo povrnili stroške. Za dodatne informacije se lahko kupci obrnejo na telefonsko številko družbe na 05 330 22 47 ali na elektronski naslov info@bimed.si.