Ljubljana, 5. decembra - Za danes napovedano spletno druženje z vodjo panoge za alpsko smučanje Miho Verdnikom in vodjo reprezentanc Janezom Slivnikom o poteku treningov, razvoju panoge in aktivnostih na terenu v sezoni odpade, so sporočili iz Smučarske zveze Slovenije (SZS). O novem terminu bodo medije obvestili v naslednjih dneh, so še sporočili s SZS.