Italijansko zdravstvo ohromila stavka

Rim, 5. decembra - Zdravstveni delavci v Italiji so danes začeli 24-urno stavko, zaradi katere bodo po ocenah sindikatov v zdravstvu odpovedali 1,5 milijona pregledov. Med stavko bodo zagotovljene vse nujne zdravstvene storite, druge, vključno z laboratorijskimi preiskavami, operacijami in rentgenskimi pregledi, pa so pod vprašajem, poročajo italijanski mediji.