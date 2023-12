München, 5. decembra - Letališče v Münchnu je danes znova zaprto, in sicer zaradi ledenega dežja in posledično zaledenelih stez. Tiskovni predstavnik letališča na jugu Nemčije je nemški tiskovni agenciji dpa povedal, da zato do najmanj poldneva letala ne bodo vzletela niti pristajala.