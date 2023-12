V EU dogovor o zahtevah za okoljsko primerno zasnovo trajnostnih izdelkov

Bruselj, 5. decembra - Svet EU in Evropski parlament sta dosegla politični dogovor o predlogu uredbe za vzpostavitev okvira zahtev za okoljsko primerno zasnovo trajnostnih izdelkov. Nova uredba nadomešča obstoječo direktivo iz leta 2009 in širi regulacijo z zgolj izdelkov, povezanih z energijo, na vse vrste blaga, ki se pojavlja na trgu EU, so sporočili s Sveta EU.