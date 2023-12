Župani s pripombami na zakon o obnovi, želijo pospešitev postopkov

pripravile dopisnice STA

Ljubljana/Škofja Loka/Luče/Prevalje, 5. decembra - Župani v avgustovski ujmi prizadetih občin pozdravljajo predlog zakona o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev po ujmi. So pa nekateri, predvsem v Zgornji Savinjski dolini, tudi kritični in imajo pripombe. Predlog zakona pred začetkom parlamentarne obravnave še preučujejo, si pa vsi želijo pospešitve postopkov za obnovo in razvoj.