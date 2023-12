Vreme: Oblačno z občasnimi padavinami

Po nižinah bo deloma deževalo deloma snežilo, sprva bo možna tudi poledica. Na Primorskem bo zvečer zapihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 0 do 4, na Primorskem do 10 stopinj Celzija. Zvečer in ponoči bo v vzhodni Sloveniji tudi po nižinah rahlo snežilo, a bodo padavine do jutra že večinoma ponehale. Najnižje jutranje temperature bodo od -2 do 1, na Primorskem do 5 stopinj Celzija. V sredo bo na Primorskem zmerno, drugod pretežno oblačno in ponekod po nižinah lahko tudi megleno. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 1 do 3, na Primorskem do 11 stopinj Celzija.

Obeti: V četrtek in petek bo povečini sončno, zjutraj in deloma dopoldne bo po nižinah megla, v Ljubljanski kotlini lahko večji del dneva.

Vremenska slika: Nad zahodno in deloma srednjo Evropo je območje nizkega zračnega tlaka, ciklon nastaja tudi nad severnim Sredozemljem. Vremenska fronta se od zahoda pomika nad srednjo Evropo in Jadran. Z jugozahodnim vetrom v višinah k nam doteka vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo pretežno oblačno. Sprva bodo občasne padavine predvsem v krajih zahodno od nas ter v Istri in Kvarnerju, popoldne in zvečer pa se bo težišče padavin pomaknilo v sosednje pokrajine Madžarske in v notranjost Hrvaške. V sredo bo pretežno oblačno. Ponekod v vzhodni Hrvaški in v sosednjih krajih Madžarske bo sprva lahko še rahlo snežilo. Ob severnem Jadranu bo pihala večinoma šibka burja.

Biovreme: Danes bo vremensko obremenitev občutilo veliko ljudi. V sredo bo vremenska obremenitev popustila.