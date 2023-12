Obrambno ministrstvo vabi k sodelovanju v Natovem pospeševalniku DIANA

Ljubljana, 5. decembra - Potem ko je z začetkom leta začel delovati Natov pospeševalnik inovacij (DIANA), katerega osnovni namen je vzpodbujati nastajanje novih tehnologij in zagotavljati ustrezno podporo pri iskanju novih rešitev za kritične obrambne in varnostne izzive, ministrstvo za obrambo vabi mentorje in strokovnjake, ki bi pomagali izbranim slovenskim inovatorjem.