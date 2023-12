Putin sprejel novoimenovane veleposlanike, tudi slovensko veleposlanico Darjo Bavdaž Kuret

Moskva, 5. decembra - Ruski predsednik Vladimir Putin je v ponedeljek sprejel več novoimenovanih veleposlanikov v Moskvi, med njimi novo slovensko veleposlanico Darjo Bavdaž Kuret. V pogovoru z njo je ocenil, da je dvostranski dialog med Moskvo in Ljubljano zastal, in zagotovil, da ga je Rusija pripravljena obnoviti, če bo slovenska stran to želela.