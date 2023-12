Slovenska pravnica Beti Hohler še vedno v igri za sodnico ICC

New York, 5. decembra - Države članice Rimskega statuta o ustanovitvi Mednarodnega kazenskega sodišča (ICC) so v ponedeljek ob začetku 22. zasedanja na sedežu ZN v New Yorku izvolile le dva od šestih sodniških kandidatov za mandat 2024-2033 in tretji krog volitev se nadaljuje danes. Med kandidati je tudi slovenska pravnica Beti Hohler, ki ostaja v igri.