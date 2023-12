Tudi SDT brez Sovine ovadbe Bobnarjeve in Lindava

Ljubljana, 5. decembra - Na Specializiranem državnem tožilstva so za STA potrdili, da tudi oni za zdaj niso prejeli ovadbe Sove zoper Tatjano Bobnar in Boštjana Lindava. Medtem na sodišču teče postopek proti domnevnima ruskima vohunoma, zadeva je v fazi odločanja o zahtevah za izločitev dokazov, so za STA navedli na Okrožnem sodišču v Ljubljani.