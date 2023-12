Dnevnik o Prešernovih nagradah (5. 12.)

Ljubljana, 4. decembra - Gregor Butala v komentarju Med oblastjo in državnimi nagradami piše o predlogu sprememb zakona o Prešernovi nagradi, po kateri bi osrednjo proslavo ob podelitvi nagrad prevzel vladni koordinacijski odbor za državne proslave in prireditve. Avtor meni, da je odločitev vlade, da na hitro spremeni omenjeni zakon, časovno zgrešena in taktično nespretna.