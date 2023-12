Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (4. 12.)

Ljubljana, 4. decembra - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o ruskem predsedniku Vladimirju Putinu, ki je izrazil obžalovanje nad poslabšanjem diplomatskih odnosov med Moskvo in Zahodom ter sprejel več novih evropskih veleposlanikov v Kremlju, med drugim tudi slovensko veleposlanico. Poročale so tudi o predstavnikih slovenskih podjetji, ki delujejo v Srbiji.