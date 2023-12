Izidi ženskega rokometnega SP (2)

Herning, 4. decembra - Izidi današnjih tekem 3. kroga na ženskem rokometnem svetovnem prvenstvu na Danskem, Norveškem in Švedskem ter lestvice (2).

* Izidi, 3. krog: - ponedeljek, 4. december: - skupina B: Kamerun - Paragvaj 26:23 (12:12) Črna gora - Madžarska 24:18 (7:10) - lestvica: 1. Črna gora 3 3 0 0 90:55 6 2. Madžarska 3 2 0 1 92:56 4 3. Kamerun 3 1 0 2 57:87 2 -------------------------------------------- 4. Paragvaj 3 0 0 3 61:102 0 - skupina D: Angola - Islandija 26:26 (15:14) Francija - Slovenija 31:27 (17:15) - lestvica: 1. Francija 3 3 0 0 92:78 6 2. Slovenija 3 2 0 1 87:79 4 3. Angola 3 0 1 2 79:86 1 -------------------------------------------- 4. Islandija 3 0 1 2 72:87 1 - skupina F: Japonska - Iran 42:10 (20:3) Nemčija - Poljska 33:17 (19:10) - lestvica: 1. Nemčija 3 3 0 0 109:69 6 2. Poljska 3 2 0 1 84:78 4 3. Japonska 3 1 0 1 102:73 2 -------------------------------------------- 4. Iran 3 0 0 3 47:122 0 - skupina H: Argentina - Kongo 31:26 (14:15) Nizozemska - Češka 33:20 (14:8) - lestvica: 1. Nizozemska 3 3 0 0 114:66 6 2. Češka 3 2 0 1 83:77 4 3. Argentina 3 1 0 2 79:98 2 -------------------------------------------- 4. Kongo 3 0 0 3 68:103 0

* Opomba: reprezentance od prvega do tretjega mesta so se uvrstile v drugi del tekmovanja, četrtouvrščene pa bodo igrale za razvrstitev od 25. do 32. mesta