Članice EU prižgale zeleno luč za podpis posodobljenega sporazuma s Čilom

Bruselj, 4. decembra - Svet EU, v katerem so zastopane države članice, je danes podprl podpis nadgrajenega sporazuma o sodelovanju s Čilom, s katerim bosta strani okrepili politične in gospodarske odnose ter poglobili sodelovanje na področju trgovine. Podpis sporazuma je predviden za sredino meseca, so sporočili s Sveta.