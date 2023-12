Uporaba imena SKD v roke Peterleta, ki ustanavlja Zavezništvo SKD

Ljubljana, 4. decembra - Predsednik osamosvojitvene vlade Lojze Peterle in SLS sta podpisala dogovor, s katerim v Peterletove roke prehaja uporaba imena SKD. Peterle hkrati ustanavlja Zavezništvo SKD. Ne gre za stranko, temveč pogovor o ključnih vprašanjih Slovenije in EU. Cilj je prispevati h krepitvi demokrščanske linije na evropskih in parlamentarnih volitvah, pravi.