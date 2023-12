NY Times: Hamas 7. oktobra zadel oporišče z raketami z jedrsko zmogljivostjo

New York, 4. decembra - Ena od raket palestinskega gibanja Hamas naj bi med napadom na Izrael 7. oktobra zadela tudi vojaško oporišče, kjer Izrael skladišči svoje rakete z jedrskimi zmogljivostmi, je na podlagi lastne preiskave danes poročal časnik New York Times. Novinarji so do tega sklepa prišli z analizo satelitskih posnetkov baze Sdot Mika v osrednjem Izraelu.