V Levici z akcijo zoper sečnjo dreves ob Barjanski cesti v Ljubljani

Ljubljana, 4. decembra - Člani ljubljanskega lokalnega odbora Levice so danes z akcijo protestirali zoper načrt Mestne občine Ljubljana, da se vzdolž Barjanske ceste od križišča z Ziherlovo cesto do priključka na obvoznico oz. postajališča P&R poseka 179 dreves. Na drevesa, ki naj bi jih posekali, so privezali obvestila, s katerimi želijo aktivirati lokalno prebivalstvo.