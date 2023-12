Ministrstvo bo do konca leta pripravilo navodila za izvajanje vpogleda v osebne predmete učenca

Ljubljana, 4. decembra - Na ministrstvu za vzgojo in izobraževanje je potekal strokovni posvet o spoštovanju pravice do zasebnosti v primerih pregleda osebnih predmetov učenca v šoli ali e-šoli. Udeleženci so se dogovorili, da ministrstvo najkasneje do konca leta določi, kdaj in na kakšen način lahko šole opravijo in evidentirajo pregled osebnih predmetov.