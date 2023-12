Policijska helikopterska flota pridobila še tretji večnamenski transportni helikopter AW 189

Ljubljana, 4. decembra - Policija je danes prevzela še tretji večnamenski transportnih helikopter tipa Agusta Westland AW 169, so sporočili z Generalne policijske uprave (GPU). Gre za enak helikopter, kot ga je policija uporabljala pri gašenju požara na Krasu ter za reševanje ljudi in premoženja med letošnjimi ujmami, so pojasnili.