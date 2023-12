Vreme: Ponoči oblačno z občasnimi padavinami

V torek bo pretežno oblačno, dopoldne bodo občasne padavine predvsem v zahodni polovici Slovenije, popoldne in zvečer pa se bo težišče padavin pomaknilo na vzhod. Po nižinah bo sprva večinoma deževalo, v noči na sredo pa se bo meja sneženja v vzhodni Sloveniji spustila do nižin. Najvišje dnevne temperature bodo od 1 do 7, ob morju do 10 stopinj Celzija.

Obeti: V sredo bo pretežno oblačno. V vzhodni Sloveniji bo predvsem dopoldne še rahlo snežilo. Na Primorskem bo pihala šibka burja. V četrtek bo po večini sončno z meglenim jutrom.

Vremenska slika: Nad večjim delom vzhodne Evrope, Balkanom in Alpami se razprostira območje visokega zračnega tlaka. V višinah bo k nam z jugozahodnim vetrom začel dotekati toplejši in postopno bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Zvečer in ponoči bo oblačno. V krajih zahodno in južno od nas bodo občasne rahle padavine. V torek bo pretežno oblačno. Sprva bodo občasne padavine predvsem v krajih zahodno od nas ter v Istri in Kvarnerju, popoldne in zvečer pa se bo težišče padavin pomaknilo v sosednje pokrajine Madžarske in v notranjost Hrvaške.