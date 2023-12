Ljubljanska borza: Okrepitev delnic Cinkarne Celje

Ljubljana, 4. decembra - Indeks najpomembnejših podjetij na Ljubljanski borzi SBI TOP se je danes zvišal za 0,83 odstotka. Najbolj so se podražile delnice Cinkarne Celje, ki so se prejšnji teden, ko je družba objavila devetmesečne rezultate, pocenile za skoraj desetino. Sklenjenih je bilo za skupaj 989.615 evrov poslov, dve petini so k temu prispevale delnice Krke.