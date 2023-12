Newyorške borze uvodoma pod gladino

New York, 4. decembra - Tečaji na newyorških borzah se na začetku današnjega trgovanja gibljejo pod izhodišči. Vlagatelji so zadržani pred nizom gospodarskih objav, ki bodo sledile v tem tednu in bi lahko nakazale, da se bo ameriška centralna banka Federal Reserve v začetku prihodnjega leta odločila za znižanje obrestnih mer.