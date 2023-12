Kranj nagradil Matevža Omana, Berto Golob in Jana Polanca

Kranj, 4. decembra - Mestna občina Kranj je na sobotni slavnostni akademiji, na predvečer občinskega praznika, podelila občinske nagrade in priznanja. Časti občan je postal Matevž Oman, nagrade pa so med drugim prejeli še Berta Golob, Vladislav Eržen, Jan Polanc, Društvo paraplegikov Slovenije in Varstveno delovni center Kranj.