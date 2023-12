Slovenski študenti med paraboličnim letom nad Atlantskim oceanom uspešno izvedli poskuse zobozdravstvenih postopkov.

Ljubljana, 6. decembra - V projektu SpaceDent, ki pripravlja zobozdravstvo na večletne misije v vesolju, so slovenski študenti med paraboličnim letom nad Atlantskim oceanom uspešno izvedli poskuse prepariranja zob in izdelovanja zobnih zalivk. Cilj je bil preučiti, ali so zobozdravstveni posegi v mikrogravitaciji dovolj nadzorovani za varno zdravljenje astronavtov.