Švicarska inflacija najnižja v dveh letih

Zürich, 4. decembra - Švicarska inflacija se je novembra nepričakovano znižala na najnižjo raven v zadnjih 25 mesecih. Cene življenjskih potrebščin, merjene z indeksom CPI, so se novembra na letni ravni zvišale za 1,4 odstotka, medtem ko so se oktobra za 1,7 odstotka, so objavili švicarski statistiki.