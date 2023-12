Novi Doctor Who bo ruandsko-škotski igralec Ncuti Gatwa

London, 5. decembra - V čevlje slavnega zdravnika Doctor Who v priljubljeni istoimenski britanski seriji bo stopil ruandsko-škotski igralec Ncuti Gatwa. V televizijski seriji BBC bo nasledil Jodie Whittaker in Davida Tennanta kot petnajsti Doctor Who. Postal bo prvi temnopolti igralec, četrti škotski igralec in prvi igralec, rojen zunaj Združenega kraljestva.