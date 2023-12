Narava še naprej nagaja prirediteljem EP kajaku in kanuju

Ljubljana, 4. decembra - Tacen bo maja naslednje leto gostil evropsko prvenstvo v kajaku in kanuju. Priprave nanj že nekaj časa tečejo, še posebej intenzivne pa so po avgustovskih poplavah, ki so popolnoma uničile progo in infrastrukturo ob njej. Ko so tacenski delavci že začeli rekonstrukcijo, jim je že dvakrat spet zagodla narava oziroma visok vodostaj reke Save.