Moskvo prekrila rekordno debela snežna odeja

Moskva, 4. decembra - Rusko prestolnico je v nedeljo zajelo močno sneženje, ki je ohromilo cestni in letalski promet, z letališč poročajo o številnih zamudah. Ponekod v Moskvi so izmerili več kot 40 centimetrov debelo plast snega, kar je absolutni dnevni rekord. Sibirijo pa je zajel hud mraz, temperature so se spustile do 50 stopinj pod ničlo.